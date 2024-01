https://fr.sputniknews.africa/20240120/la-russie-salue-laction-du-mouvement-des-non-alignes-1064715450.html

La Russie salue l’action du Mouvement des non-alignés

La Russie salue l’action du Mouvement des non-alignés

Moscou partage la philosophie multipolaire portée par le Mouvement des non-alignés, a déclaré le Président russe Vladimir Poutine. 20.01.2024, Sputnik Afrique

Moscou partage de nombreuses vues avec le Mouvement des non-alignés, en particulier leur rejet des ambitions néocolonialistes et du deux poids deux mesures sur la scène internationale, a déclaré Vladimir Poutine en marge du XIXe sommet de l’organisation."La Russie soutient les participants du Mouvement dans leurs efforts pour protéger les principes d'égalité inconditionnelle entre les États, du respect de leur souveraineté, en conformité avec l'esprit et la lettre de la Charte des Nations unies", a ainsi souligné le Président russe.Un approfondissement du partenariat entre Moscou et les non-alignés permettra de renforcer la sécurité et la stabilité dans le monde, a ajouté le chef d’État.

