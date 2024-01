https://fr.sputniknews.africa/20240119/ce-pays-africain-prend-la-presidence-tournante-du-mouvement-des-non-alignes-1064702967.html

Ce pays africain prend la présidence tournante du Mouvement des non-alignés

L'Ouganda a pris la présidence tournante du Mouvement des non-alignés, succédant ainsi à l'Azerbaïdjan qui assurait cette fonction depuis 2019. 19.01.2024, Sputnik Afrique

La présidence du Mouvement des non-alignés (MNA) est passée ce vendredi 19 janvier à l'Ouganda au cours du 19e sommet du MNA qui se déroule à Kampala, avec la participation de chefs d'État et de gouvernement de cette organisation..L'Ouganda succède à l'Azerbaïdjan qui a rempli cette fonction de 2019 à 2024.Le représentant du Président azerbaïdjanais et président en exercice du MNA Ilham Aliyev, a prononcé une allocution portant, entre autres, sur les activités du MNA entre 2019 et 2024.À cette occasion, le Président ougandais, Yoweri Museveni, a été plébiscité président du 19e Sommet des chefs d'État et de gouvernement du MNA.

