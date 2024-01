https://fr.sputniknews.africa/20240116/le-mouvement-des-non-alignes-plus-de-60-ans-de-determination-1064649098.html

Le mouvement des non-alignés: plus de 60 ans de détermination

Le mouvement des non-alignés: plus de 60 ans de détermination

Alors que le 19e sommet du mouvement des non-alignés s’est ouvert dans la capitale ougandaise, Sputnik Afrique retrace les étapes de la formation des... 16.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-16T17:05+0100

2024-01-16T17:05+0100

2024-01-16T17:05+0100

afrique

sommet

mouvement

décolonisation

lutte

principes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/0d/1060501680_0:48:911:560_1920x0_80_0_0_3c065d49a31a97f5fe2b12e3aeb5c579.jpg

Le mouvement des non-alignés est né durant la guerre froide visant à regrouper les États qui ne se considéraient comme alignés ni sur le bloc de l'Est ni sur le bloc de l'Ouest. Le terme de "non-alignement" a été introduit en 1954 par le Premier ministre indien Jawaharlal Nehru.Plus de moitié de la population mondialeLe mouvement a officiellement été constitué en 1961 à Belgrade à l’initiative de Josip Broz Tito (Yougoslavie), Gamal Abdel Nasser (Égypte) et Jawaharlal Nehru (Inde). Réunis à la conférence, 25 chefs d’États, avait affirmé les fondements d’une coexistence pacifique entre pays de régimes politiques différents: le respect mutuel pour l’intégrité et la souveraineté, la non-agression mutuelle, la non-ingérence dans les affaires intérieures, l’égalité et le bénéfice mutuel et la coexistence pacifique.Actuellement le mouvement des non-alignés rassemble 120 pays, y compris 53 États africains, soit la quasi-totalité du continent. 10 organisations internationales et 18 États, notamment la Russie, la Chine et le Brésil, y ont le statut d'observateur. Au total, il regroupe près des deux tiers des membres des Nations unies et 55% de la population mondiale.Dix principesLe mouvement dispose de 10 principes, appelés les principes de Bandung. Considérées comme fondamentaux, ces bases ont été introduites en 1955, lors d’une rencontre dans la ville de Bandung, sur l’île indonésienne de Java. Cela a été fait 6 ans avant la constitution officielle du mouvement.Voici ces principes:- Respect des droits humains fondamentaux et des buts et principes de la Charte des Nations Unies- Respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de toutes les nations- Reconnaissance de l'égalité de toutes les races et de l'égalité de toutes les nations, grandes et petites- Abstention d'intervention ou d'ingérence dans les affaires intérieures d'un autre pays- Respect du droit de chaque nation à se défendre, individuellement ou collectivement, conformément à la Charte des Nations Unies- Abstention de recourir à des arrangements de défense collective pour servir les intérêts particuliers de l'une des grandes puissances, et abstention de tout pays d'exercer des pressions sur les autres- S'abstenir d'actes ou de menaces d'agression ou de recours à la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout pays- Règlement de tous les différends internationaux par des moyens pacifiques, tels que la négociation, la conciliation, l'arbitrage ou le règlement judiciaire.- Promotion des intérêts mutuels et de la coopération- Respect de la justice et des obligations internationalesÀ l’origine du "Nouvel ordre économique mondial"L’anticolonialisme a été et reste l’ADN du mouvement. De plus, les non-alignés ont été à l’origine d’un programme intitulé le Nouvel ordre économique mondial. Adopté par l’Onu en 1974, ce programme proposait des mesures concernant les matières premières, le financement du développement, l'industrialisation, les transferts de technologie et le contrôle des firmes multinationales.Cette initiative a pourtant été mise en échec par le contexte de crise sévissant alors et par l'opposition de fait des pays développés.

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, sommet, mouvement, décolonisation, lutte, principes