L’Allemagne se prépare à une guerre avec la Russie, selon Bild. Moscou réagit

Le quotidien allemand se serait procuré un "document secret exclusif" de la Bundeswehr portant sur une prétendue escalade à venir entre la Russie et l'Otan... 15.01.2024, Sputnik Afrique

Voici les détails de ce "scénario":De son côté, le porte-parole de Vladimir Poutine a dit que "ce média ne dédaigne pas d’écrire divers intox, c’est pourquoi je préférerais ne pas commenter".La position de MoscouCes dernières années, la Russie a fait état d'une activité sans précédent de l'Otan à proximité de ses frontières occidentales et a exprimé son inquiétude à ce sujet. De son côté, l’Alliance le justifiait par la "dissuasion de l'agression russe".Le Kremlin a fait remarquer que la Russie ne menaçait personne, mais qu'elle n'ignorerait pas les actions qui pourraient constituer un danger pour ses intérêts.Moscou a à plusieurs reprises souligné que l'Otan visait une confrontation. La poursuite de l'élargissement de l'organisation ne contribuera pas à plus de sécurité à l'Europe, a insisté le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov.Pour sa part, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que Moscou restait ouvert au dialogue avec l'Otan, mais sur un pied d'égalité et à condition que l'Occident abandonne sa politique de militarisation du continent.

