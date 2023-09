https://fr.sputniknews.africa/20230920/les-risques-dun-conflit-global-augmentent-declare-serguei-lavrov--1062248228.html

L'Occident est entièrement responsable de l'effondrement de l'Ukraine, selon Lavrov

L'Occident est entièrement responsable de l'effondrement de l'Ukraine, selon Lavrov

L'Occident est entièrement responsable de l'effondrement de l'Ukraine, a affirmé le ministre russe des Affaires étrangères lors du Conseil de sécurité de l’Onu... 20.09.2023, Sputnik Afrique

La responsabilité de l’effondrement de l’Ukraine et de l’incitation à la guerre civile dans le pays incombe directement à l’Occident, a déclaré ce 20 septembre Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Il a expliqué que les États-Unis et leurs alliés s'ingéraient clairement dans les affaires de l'Ukraine depuis l'effondrement de l'URSS, et que les faits de leur "ingénierie" de la crise dans ce pays étaient connus.Compte tenu de la situation actuelle en Ukraine, les risques d'un conflit global augmentent, poursuit le chef de la diplomatie russe.L'Occident fuit les débats de fondSelon M.Lavrov, les pays occidentaux évitent une conversation de fond sur les causes du conflit en Ukraine parce qu'ils n'ont pas d'arguments pour un dialogue honnête.Aujourd'hui, dans la rhétorique de nos adversaires, nous n'entendons que des slogans: "invasion, agression, annexion". Pas un mot sur les causes profondes du problème, sur le fait que, depuis de nombreuses années, ils nourrissent un régime ouvertement nazi qui réécrit ouvertement les résultats de la Seconde Guerre mondiale et l'histoire de son propre peuple. La semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies se déroule à New York du 19 au 26 septembre. La délégation russe est dirigée par le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov

