https://fr.sputniknews.africa/20230918/un-aveuglement-occidental-concernant-moscou-le-representant-russe-a-lonu-detricote-des-mythes-1062198677.html

Un aveuglement occidental concernant Moscou: le représentant russe à l’Onu détricote des mythes

Un aveuglement occidental concernant Moscou: le représentant russe à l’Onu détricote des mythes

Les pays occidentaux sont obsédés par l’idée de sanctionner Moscou et voient le Conseil de sécurité de l'Onu "comme une plate-forme pour leurs coups de... 18.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-18T17:48+0200

2023-09-18T17:48+0200

2023-09-18T17:48+0200

opinion

onu

russie

assemblée générale des nations unies

new york

vassili nebenzia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104214/86/1042148641_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_06eb18f05a0536201d5935e54094a1e5.jpg

Une semaine de haut niveau débute ce 18 septembre à New York, au siège des Nations unies. Dans une interview à Sputnik, le représentant permanent de la Russie au Conseil de sécurité Vassili Nebenzia s’exprime sur ce qu’il faut attendre de l’événement en détricotant des mythes qu’entretiennent les Occidentaux.Coups de com’Il critique les délégations occidentales, "aveuglées par le désir de punir et de réprimer la Russie". Elles voient désormais le Conseil de sécurité de l'Onu "uniquement comme une plate-forme pour leurs coups de communication", selon le diplomate.L’agenda chargé du chef de la diplomatie russeLa délégation russe sera présidée à New York par le ministre russe des Affaires étrangères. L’agenda de Sergueï Lavrov "est extrêmement chargé", il aura des rencontres "littéralement toutes les 10 minutes", précise Vassili Nebenzia. Toutefois, "aucune proposition de contacts bilatéraux n'a été formulée par les collègues américains".Réunion sur l’Ukraine: un résultat "évidemment nul"La Russie qui assure depuis ce mois d’avril la présidence du Conseil de sécurité de l’Onu et participera à la réunion sur l’Ukraine.L’accord céréalierLe diplomate russe aborde d’autres points de l’actualité en tirant au clair des allégations occidentales.Concernant l’accord céréalier, qui a été suspendu en septembre, Antonio Guterres et son équipe "n’ont pas les moyens de résoudre les problèmes systémiques, même s’ils essaient réellement", avance le diplomate russe. Dans le même temps, la Russie ne reste pas les bras croisés et continue à fournir une aide réelle aux pays les moins avancés d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient.Le diplomate russe s’en prend également aux affirmations selon lesquelles le sort des personnes affamées dans le monde dépendrait de la partie ukrainienne de l’accord. "Ce n’est pas vrai: nous avons donné à plusieurs reprises les chiffres et les faits pertinents. Les affirmations selon lesquelles notre retrait de l’initiative de la mer Noire aurait gonflé les prix du marché sont également fausses: au contraire, ils continuent de baisser", explique-t-il.Relations entre la Russie et la Corée du NordLe diplomate s’exprime également sur le rapprochement entre Moscou et Pyongyang, alors que la semaine dernière le dirigeant nord-coréen s’est rendu en Russie. "Pour nous, la Corée du Nord est véritablement un voisin et un partenaire important avec lequel la Russie entretient des relations amicales depuis des décennies", selon lui.Il ajoute que Moscou continuera à développer de tels contacts à l'avenir, "cela n'est interdit par aucune résolution du Conseil de sécurité de l'Onu".Concernant les allégations américaines, selon lesquelles la Corée du Nord pourrait livrer à la Russie des munitions, "de telles accusations ne sont pas confirmées même par le groupe d'experts en sanctions du comité compétent du Conseil de sécurité", martèle le diplomate russe.

russie

new york

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, onu, russie, assemblée générale des nations unies, new york, vassili nebenzia