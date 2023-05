https://fr.sputniknews.africa/20230517/tuer-des-russes-partout-moscou-fustige-aupres-de-lonu-les-propos-dun-responsable-ukrainien-1059320136.html

"Tuer des Russes partout": Moscou fustige auprès de l’Onu les propos d’un responsable ukrainien

"Tuer des Russes partout": Moscou fustige auprès de l’Onu les propos d’un responsable ukrainien

La Russie a critiqué devant l’Onu les propos du chef du renseignement militaire ukrainien, Kirill Boudanov, appelant à tuer des Russes "n’importe où". C’est... 17.05.2023, Sputnik Afrique

Moscou a tenté d’alerter l’Onu sur certaines dérives de responsables ukrainiens. La partie russe a en effet distribué une lettre au Conseil de sécurité de l'Onu, concernant les déclarations de Kirill Boudanov, patron du renseignement militaire ukrainien."Nous avons tué des Russes et nous continuerons à tuer des Russes n’importe où sur Terre jusqu'à ce que la victoire complète de l'Ukraine", avait notamment déclaré le responsable ukrainien lors d’un entretien à Yahoo News.Des propos inacceptables, exemple flagrant d’un discours de haine et de russophobie, a dénoncé le représentant permanent de la Russie, Vassili Nebenzia, au travers de la lettre distribuée à l’Onu. Le responsable a ajouté qu’il s’agissait d’une incitation à la violence fondée sur l’appartenance ethnique.Absence de réaction de l’OnuLe responsable russe s’étonne d’ailleurs que les propos de la partie ukrainienne n’est pas soulevé l’indignation de l’Onu. Il a déploré que les représentants de l’institution minimisent l’événement, en se cachant derrière de vagues déclarations d’intentions sur les attentats.Cette attitude soulève des questions "sur le professionnalisme du personnel du secrétariat de l'ONU et témoigne d'un engagement politique", ajoute-t-il.RussophobieDepuis plusieurs mois, Moscou met en garde contre les manifestations de russophobie qui se développent. Les médias ukrainiens ont notamment franchi la ligne rouge à plusieurs reprises, comme le dénonçait dernièrement Kirill Vychinski, directeur exécutif de l’agence Rossiya Segodnya. Le journaliste Fakhroudin Sharafmal avait par exemple invité à "exterminer les enfants russes" sur la chaîne 24, alors que le médecin ukrainien Gennadi Drouzenko avait appelé à la castration des prisonniers de guerre russes.Le quotidien Die Welt avait également dérapé mi-avril, donnant la parole au journaliste Fred Kaplan qui avait déclaré: "le moyen le plus simple pour que cela se termine est que quelqu'un tue Poutine".En Occident, le phénomène de russophobie prend également de l’ampleur. En mars 2022, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki avait même avoué que la russophobie était "acceptée comme une réalité" dans son pays.

