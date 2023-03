https://fr.sputniknews.africa/20230314/russophobie-le-discours-dun-journaliste-de-sputnik-aupres-du-conseil-de-securite-de-lonu-1058188939.html

Russophobie: le discours d'un journaliste de Sputnik auprès du Conseil de sécurité de l'Onu

Russophobie: le discours d'un journaliste de Sputnik auprès du Conseil de sécurité de l'Onu

La Russie avait demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu sur le problème de la russophobie en tant que facteur entravant la résolution de la crise ukrainienne pour le 14 mars.Le journaliste qui avait été arrêté en UkraineKirill Vychinski, qui dirigeait le site RIA Novosti Ukraine, a été arrêté à Kiev le 15 mai 2018 pour "soutien aux républiques autoproclamées du Donbass" et "haute trahison". Sa peine aurait pu aller jusqu'à 15 ans de prison. Le tribunal avait prolongé à huit reprises la détention de l'accusé. Vladimir Poutine qualifiait cette situation de sans précédent et déclarait que Kirill Vychinski avait été arrêté "pour son activité professionnelle directe, pour l'accomplissement de ses fonctions de journaliste". Kirill Vychinski a été libéré le 28 août dernier, et il est revenu le 7 septembre en Russie. Le 21 octobre, il a été nommé membre du Conseil des droits de l'homme par décret présidentiel.

