"Que quelqu'un tue Poutine": l'article d'un quotidien allemand qui ne passe pas

"Que quelqu’un tue Poutine": l’article d’un quotidien allemand qui ne passe pas

Le journaliste Fred Kaplan a appelé à l'assassinat du Président russe dans un article du quotidien allemand Die Welt. Une sortie qui a déclenché une vague... 17.04.2023

Dans le sillage du conflit en Ukraine, la presse allemande ne fait pas dans la dentelle. Ce 17 avril, le quotidien Die Welt a publié un entretien avec le journaliste américain Fred Kaplan, où il était question d’assassiner le Président russe. "Le moyen le plus simple pour que cela se termine est que quelqu'un tue Poutine", a ainsi titré le journal allemand.Une formulation pour le moins polémique, qui a provoqué la réaction immédiate de l’ambassadeur russe en Allemagne, Sergueï Netchaïev. Le diplomate a déploré que les médias occidentaux versent dans une telle hystérie antirusse, jusqu’à appeler purement et simplement au meurtre d’un chef d’État.Une menace pas si anodineLes propos de Fred Kaplan ne tombent pas du ciel. L’idée de s’en prendre au Président russe semble même avoir effleuré les hautes sphères chez certains alliés de Kiev. Fin décembre, un responsable anonyme du Pentagone avait ainsi déclaré que l’hypothèse d’une "frappe de décapitation" contre le Kremlin était envisagée en haut lieu.Le ministre russe des Affaires étrangères russes, Sergueï Lavrov, y avait vu une menace directe contre Vladimir Poutine, invitant Washington à bien réfléchir à "toutes les conséquences possibles" qu’un tel geste entraînerait.Les questions de russophobie dans les médias ont pris une nouvelle tournure ces derniers mois, particulièrement en Ukraine. Devant l’Onu, Kirill Vychinski, directeur exécutif de l’agence Rossiya Segodnya, avait ainsi condamné les appels aux meurtres et à la violence des médias ukrainiens à l’encontre de militaires ou même de simples citoyens russes.

