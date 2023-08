https://fr.sputniknews.africa/20230829/afrique-nucleaire-ukraine-la-position-russe-a-la-78e-session-de-lassemblee-generale-de-lonu-1061722170.html

Afrique, nucléaire, Ukraine: la position russe à la 78e session de l'Assemblée générale de l'Onu

Afrique, nucléaire, Ukraine: la position russe à la 78e session de l'Assemblée générale de l'Onu

La crise en Ukraine nourrie notamment par l’envoi continu d’armes occidentales, les points chauds en Afrique (Congo, Soudan, Mali), ainsi que le désarmement... 29.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-29T19:25+0200

2023-08-29T19:25+0200

2023-08-29T19:26+0200

russie

assemblée générale des nations unies

moscou

ministère russe des affaires étrangères

diplomatie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/04/1060315722_0:176:3015:1871_1920x0_80_0_0_cf27dde1e7160625948f02564407dfb0.jpg

En amont de la 78e session de l'Assemblée générale de l'Onu qui aura lieu dans quelques semaines, la Russie a formulé sa position sur nombre de sujets clés.Tout "en mettant l'accent sur le strict respect de l'égalité souveraine des États et l'inadmissibilité de l'ingérence dans leurs affaires intérieures", la Russie a dit espérer que l'Onu ne soit pas "soumise à un petit groupe de pays occidentaux qui cherchent à [faire avancer] des conceptions qui ne sont pas fondées sur le consensus".Selon Moscou, à cet égard, "le Brésil et l'Inde sont les candidats naturels aux sièges permanents du Conseil s'il est décidé d'en élargir le nombre dans les deux catégories de membres."Situation en AfriqueQuant aux situations de crise persistant en Afrique, la diplomatie russe a jugé que ce sont les pays africains eux-mêmes, avec le soutien de la communauté internationale, qui doivent jouer le rôle clé dans leur règlement.Crise ukrainienneLa Russie a tenu à mettre en relief sa position quant à la situation en Ukraine, pointant "les violations du droit humanitaire international et les actes terroristes commis par" Kiev.Selon la partie russe, "l'Occident se fait ainsi complice d’actes militaires et devient responsable des crimes du régime de Kiev".Et d’ajouter que Moscou est préoccupé "par l'extrême politisation de l'Unesco et "l'ukrainisation" totale de l'activité de l'Organisation".Menace nucléaireTout en répétant le respect de ses obligations qui lui incombent de par le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE), Moscou s’est prononcé "pour son entrée en vigueur accélérée" et a appelé "les huit pays dont dépend le lancement du traité à signer et/ou ratifier le TICE sans délai".Tout en rappelant que "la Centrale nucléaire de Zaporojié a été placée sous juridiction russe" après l’adhésion de quatre nouveaux territoires à la Fédération de Russie, Moscou a appelé la partie ukrainienne à "faire cesser les attaques contre la centrale qui représentent une menace pour sa sécurité et les risques d'un accident d’origine technogène entraînant des émissions de radiations, reste un problème d'actualité."En outre, la position formulée par la Russie comprend des questions telles que l’importance de se consolider au niveau international concernant la lutte antiterroriste, la dénonciation des sanctions en tant que mesures coercitives ainsi que la résolution des conflits existants au Moyen-Orient par des moyens pacifiques.

russie

moscou

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, assemblée générale des nations unies, moscou, ministère russe des affaires étrangères, diplomatie