https://fr.sputniknews.africa/20240114/le-burkina-le-mali-et-le-niger-ont-bien-fait-de-sengager-sur-la-voie-de-lintegration-globale-1064613954.html

Le Burkina, le Mali et le Niger "ont bien fait de s'engager sur la voie de l'intégration globale"

Le Burkina, le Mali et le Niger "ont bien fait de s'engager sur la voie de l'intégration globale"

C’est par la voix de sa représentante permanente adjointe auprès des Nations unies que Moscou a salué l'alliance de Bamako, d’Ouagadougou et de Niamey et a... 14.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-14T11:55+0100

2024-01-14T11:55+0100

2024-01-14T11:57+0100

mali

burkina faso

niger

afrique subsaharienne

russie

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/10/1062164090_0:88:2048:1240_1920x0_80_0_0_ccca965a87100f369608fce3fa1de988.jpg

Les autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger "ont bien fait de s'engager sur la voie de l'intégration globale" qui prévoyait entre autres la signature d’un pacte de défense acté le 16 septembre 2023, a déclaré Anna Evstigneïeva au cours d'un briefing sur les activités du Bureau de l’Onu pour l'Afrique de l'Ouest.La diplomate a appelé la CEDEAO à discuter avec les trois pays "pour surmonter les contradictions internes et faire face aux menaces communes dans la région".De plus, les organisations terroristes dans le Sahel propagent leurs activités vers le golfe de Guinée, gangrénantle Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo, a indiqué la représentante russe.*Organisation terroriste interdite en Russie

mali

burkina faso

niger

afrique subsaharienne

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mali, burkina faso, niger, afrique subsaharienne, russie, onu