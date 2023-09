https://fr.sputniknews.africa/20230916/le-mali-le-burkina-et-le-niger-annoncent-la-creation-dune-alliance-de-defense-collective-1062162574.html

Le Mali, le Burkina et le Niger annoncent la création d'une alliance de défense collective

Le Mali, le Burkina et le Niger annoncent la création d'une alliance de défense collective

Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé la signature de la Charte Liptako-Gourma instituant l’Alliance des États du Sahel (AES), qui assurera la... 16.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-16T17:49+0200

2023-09-16T17:49+0200

2023-09-16T18:52+0200

afrique

mali

burkina faso

niger

défense

assimi goïta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/1d/1061716924_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_0c1e6efc7bbb4da5af98fd2ca4fa9e5c.jpg

Le Président intérimaire du Mali Assimi Goita a déclaré avoir signé avec les chefs d’État du Burkina Faso et du Niger la Charte du Liptako-Gourma instituant l’Alliance des États du Sahel (AES). La création d'une alliance de défense collective arrive sur fond des tensions croissantes avec la CEDEAO.Durant ces deux dernières années, les trois pays signataires ont vu leurs pouvoirs changer par des coups d’État militaire.Renforcement de la coopération militaireDébut septembre, le Mali, le Burkina et le Niger avaient affirmé leur détermination à travailler ensemble pour assurer la sécurité de leurs populations.La semaine dernière, une délégation malienne s’est rendue à Ouagadougou et à Niamey afin de rencontrer les chefs de la transition. La lutte contre le terrorisme, qui représente une forte menace pour la sécurité de la région, a été au coeur des échanges.

afrique

mali

burkina faso

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, mali, burkina faso, niger, défense, assimi goïta