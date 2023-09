https://fr.sputniknews.africa/20230916/ou-en-est-le-projet-dune-intervention-de-la-cedeao-au-niger-le-president-bissau-guineen-clarifie-1062145424.html

Où en est le projet d'une intervention de la CEDEAO au Niger? Le Président bissau-guinéen clarifie

Où en est le projet d'une intervention de la CEDEAO au Niger? Le Président bissau-guinéen clarifie

La CEDEAO n'a pas abandonné l'idée d'une intervention militaire au Niger à la suite du coup d'État réalisé en juillet. C'est du moins ce qu'estime le président... 16.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-16T08:40+0200

2023-09-16T08:40+0200

2023-09-16T08:44+0200

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

guinée-bissau

niger

coup d'etat

afrique subsaharienne

umaro sissoco embaló

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/1f/1056682435_0:0:2227:1253_1920x0_80_0_0_bbf684b096a169c800291658e5005cee.jpg

Une intervention de la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) au Niger "est toujours sur la table", a indiqué vendredi Umaro Sissoco Embaló, Président de Guinée-Bissau, à la chaîne France 24.Tout en notant que "les coups d’État sont inacceptables au XXIᵉ siècle", M.Embaló a toutefois pointé des responsabilités de la CEDEAO dans les récents renversements du pouvoir survenus au Niger, au Mali et au Gabon.Pas de coup d’État en Guinée-Bissau?Pour Umaro Sissoco Embaló, c’était par ailleurs "une grande erreur de la part de la CEDEAO de lever les sanctions au Mali".Quant à une éventuelle intervention de la Communauté au Niger, toujours possible, c'est sa crédibilité qui est en jeu, selon lui. "Une transition n’est pas acceptable", a-t-il martelé.Le Président bissau-guinéen dit en outre ne pas avoir peur d’un coup d’État dans son pays.Menace d'interventionLa Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a menacé d'intervenir militairement au Niger dès le coup d'État réalisé le 26 juillet 2023. La France, dont près de 1.500 soldats sont déployés dans ce pays du Sahel, a soutenu cette décision.Les nouvelles autorités militaires ont exigé le départ de ces soldats, mais aussi de l'ambassadeur français au Niger. Paris a refusé d'obtempérer et continue de considérer le Président déchu Mohammed Bazoum comme légitime.

guinée-bissau

niger

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), guinée-bissau, niger, coup d'etat, afrique subsaharienne, umaro sissoco embaló