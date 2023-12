Le potentiel de l’Alliance des États du Sahel va au-delà de la défense

https://fr.sputniknews.africa/20231212/le-potentiel-de-lalliance-des-etats-du-sahel-va-au-dela-de-la-defense-1064089751.html

L'Alliance des États du Sahel (AES), nouvelle organisation qui réunit le Burkina, le Mali et le Niger, "évoluera vers une alliance économique", a affirmé...

Même si l’union formée entre ces trois pays d’Afrique de l’Ouest visait initialement la défense commune, une alliance économique aurait plusieurs avantages pour les participants.Pour qu’une union économique se mette en place, il faut en condition préalable "une diversification des échanges et un renforcement des liens commerciaux", a expliqué Hamidou Sawadogo, enseignant chercheur à l'université burkinabè Joseph Ki Zerbo.Quelle différence par rapport aux intégrations existantes?Contrairement aux autres alliances, les trois États partagent une vision et des objectifs communs, a affirmé le professeur Sawadogo."La différence entre l'AES et deux autres organisations sous-régionales (l'UEMOA et la CEDEAO), c'est qu'il n'y a pas d'empiètement pour le moment, puisque la dernière étape de l'intégration économique et monétaire, c'est avoir une monnaie commune ou unique", a déclaré de son côté M.Makalou.Toutefois, l’éventuelle création d’une monnaie commune ne devrait pas poser de problèmes aux pays membres de l’AES, a estimé l’économiste. Pour lui, grâce à la convergence macroéconomique, les trois États sont capables de mobiliser leurs réserves d'or et de devises pour garantir cette monnaie.L’Alliance des États du Sahel (AES) a été créée le 16 septembre dernier par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, après leur sortie de G5 Sahel, lequel s’était donné pour but de faire du Sahel un espace de sécurité et de développement.

