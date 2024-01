https://fr.sputniknews.africa/20240113/lattaque-contre-le-yemen-va-embraser-la-region-et-fera-grimper-les-prix-selon-un-expert-beninois--1064604527.html

L’attaque contre le Yémen va embraser la région et fera grimper les prix, selon un expert béninois

L'attaque contre le Yémen va embraser la région et fera grimper les prix, selon un expert béninois

Les frappes menées par Londres et Washington vont aggraver la situation dans la région, a déclaré à Sputnik Afrique un consultant international en... 13.01.2024

Des conséquences économiques L’attaque pourrait impacter les prix du pétrole et le trafic des tankers en mer Rouge, poursuit-il. Cependant, la montée des prix ne concernera pas que les hydrocarbures: "Il faut contrôler ou il faut arrêter le trafic, mais ça va être une paralysie, une catastrophe au plan économique […]. Il y aura une flambée des prix à tous les niveaux. Le pétrole, c'est la base de l'industrie aujourd'hui. Et le monde a besoin de pétrole, de ce canal-là". M.Amzat appelle les nations du Golfe à "se réveiller" et à demander le retrait des bases occidentales qui déstabilisent non seulement leurs pays, mais aussi l’Afrique. Les doubles standards et les dessous de l’ingérence M. Amzat fustige le deux poids, deux mesures dans les agissements des auteurs des frappes: "Ce sont les mêmes qui vous parlent d'apaiser les tensions, comme le fait le secrétaire d'État américain Blinken. Ce sont les mêmes qui vous parlent de calmer les tensions qui allument le feu actuellement". Les puissances occidentales sont conscientes du repli de leur influence et cherchent à la restaurer, estime l’analyste. L’intervention des USA peut être désastreuse, met en garde l’expert. Il cite en guise d’exemple la Lybie qui a fini par devenir "un champ de terroristes". Comment s’y opposer? Les mêmes pays cherchent à déstabiliser le continent africain, estime l’expert. Pour lui, la multipolarité est la solution pour mettre fin à cette hégémonie. Les frappes contre le Yémen Dans la nuit du 11 au 12 décembre, les forces aériennes américaines et britanniques ont réalisé au moins 60 frappes contre 16 cibles houthies, avec plus de 100 munitions de haute précision. Le Président Joe Biden les a qualifiées de réponses aux "attaques sans précédent des Houthis" en mer Rouge. Il a affirmé qu'elles avaient été menées avec le soutien de l'Australie, du Bahreïn, du Canada et des Pays-Bas. Pour sa part, un représentant des Houthis a parlé de 73 frappes et a indiqué que seuls les USA et le Royaume-Uni y avaient participé. Dans la nuit du 12 au 13 janvier, les États-Unis ont de nouveau visé le territoire yéménite. Cette attaque avait pour cible une installation radar des Houthis, dans le nord de la capitale du pays.

