Les États-Unis ont de nouveau frappé le Yémen, annonce le Pentagone

Cette attaque a visé une installation radar des Houthis, à l’aide d’un missile "Tomahawk" lancée depuis un destroyer américain, dans la nuit du 12 au 13... 13.01.2024, Sputnik Afrique

Le Commandement militaire central des États-Unis (Centcom) a fait état de cette frappe aérienne vers 03H45 locales samedi (00H45 GMT), survenue dans le nord de la capitale du Yémen.Les faits ont été confirmés par une source dans l’administration de la ville de Sanaa auprès de Sputnik.Des frappes massivesDans la nuit du 11 au 12 décembre les forces aériennes américaines ont réalisé au moins 60 frappes contre 16 cibles houthies, avec plus de 100 munitions de haute précision. Le Président Joe Biden les a qualifiées de réponse aux "attaques sans précédent des Houthis" en mer Rouge. Il a évoqué qu'elles avaient été menées avec le soutien de l'Australie, du Bahreïn, du Canada et des Pays-Bas.De son côté, un représentant des Houthis a parlé de 73 frappes et a indiqué que seuls les USA et le Royaume-Uni y avaient participé.La Russie a condamné les frappes en question, et a demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité de l’Onu, qui doit se tenir aujourd’hui.

