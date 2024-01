https://fr.sputniknews.africa/20240112/toutes-les-bases-americaines-de-la-region-sont-desormais-devenues-des-cibles-legitimes-1064590883.html

"Toutes les bases américaines de la région sont désormais devenues des cibles légitimes"

C'est ce qu'a estimé auprès de Sputnik un politologue yéménite tout en commentant les frappes US et britaniques menées dans la nuit du 11 au 12 janvier contre... 12.01.2024, Sputnik Afrique

À ce propos, il est revenu sur les installations militaires US dans le golfe Persique et dans la Corne de l'Afrique, des "cibles potentielles". Et d’ajouter que ces frappes américaines et britanniques "sont injustifiées", car "Ansar Allah n'a ciblé aucun navire marchand d'aucun pays autre que ceux liés à Israël".Frappes aériennesLes États-Unis et le Royaume Uni ont lancé dans la nuit du 11 au 12 janvier une opération militaire contre des cibles Houthies au Yémen.Des frappes aériennes ont été menées cette nuit avec le soutien de l’Australie, de Bahreïn, du Canada et des Pays-Bas, a déclaré Joe Biden.Selon le Président américain, ces frappes avaient été menées en réponse aux "attaques sans précédent des Houthies" en mer Rouge, qu'elles avaient été menées avec le soutien de l'Australie, de Bahreïn, du Canada et des Pays-Bas;Des témoins oculaires font état d'incendies et de destructions dans différentes provinces du pays.

