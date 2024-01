L’AES pourrait évoluer vers un espace de développement économique, social et culturel

https://fr.sputniknews.africa/20240113/laes-pourrait-evoluer-vers-un-espace-de-developpement-economique-social-et-culturel-1064606626.html

L'AES a plusieurs vocations qui sortent au-delà de la lutte contre le terrorisme, a déclaré à Sputnik Afrique Idrissa Ouedraogo, directeur général de... 13.01.2024

afrique subsaharienne

sahel

franc cfa

alliance

burkina faso

niger

mali

Tout d’abord, la création de l’alliance permettra à ses membres de mieux exploiter les richesses du sol dans l’intérêt des populations.M.Ouedraogo a qualifié l’usage du franc CFA de "scandale" et de "honte". Son abandon n’est qu’une question de temps et sera le "couronnement parfait de la vision que défendent en commun ces trois pays aujourd'hui", a-t-il ajouté.Vers un élargissement de l’Alliance?"Les peuples d'Afrique sont fatigués du système de domination dans lequel ils se trouvent", constate le chef de l’entreprise. Dans ce contexte, "l’élargissement de l’AES est une évidence", souligne-t-il.Et de poursuivre: "Les nombreuses idées progressistes qui se développent un peu partout en Afrique vont finir par imposer non seulement l'élargissement de l'Alliance des États du Sahel, mais la création d'un vrai espace réel de développement économique, social et culturel"."L'AES est assise sur des bases solides. Vous avez par exemple l'adhésion populaire, qui est toujours un gage certain de la pertinence de la création de l'AES qui répond à une réalité", a conclu Idrissa Ouedraogo.Réunir les efforts pour combattre le terrorismeLa situation sécuritaire est au cœur de l’AES et les trois pays ont décidé de mutualiser leurs efforts pour mieux combattre les terroristes, a rappelé l’expert.Selon l’analyste, dans cette lutte il importe aussi de remonter à la source du problème et combattre la pauvreté qui pousse les jeunes à "adhérer à ce fléau".

2024

Actus

afrique subsaharienne, sahel, franc cfa, alliance, burkina faso, niger, mali