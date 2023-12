https://fr.sputniknews.africa/20231202/le-burkina-faso-et-le-niger-se-retirent-du-g5-sahel-et-de-la-force-conjointe--1063912194.html

Le Burkina Faso et le Niger se retirent du G5 Sahel et de la Force conjointe

Après le Mali, les autorités du Burkina Faso et du Niger ont aussi annoncé leur retrait du G5 Sahel et de la Force conjointe à compter du 29 novembre. 02.12.2023, Sputnik Afrique

"Les gouvernements de Transition du Burkina Faso et de la République du Niger, ont décidé en toute souveraineté du retrait du Burkina Faso et du Niger de l’ensemble des instances et organes du G5 Sahel y compris la Force conjointe pour compter du 29 novembre 2023", indique un communiqué conjoint.Il n' reste plus que deux pays dans le G5 Sahel, organisation qui réunissait depuis 2014 le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Le G5 Sahel avait pour mission de réunir les moyens des pays membres pour faire du Sahel un espace de sécurité et de développement.Les trois pays ayant quitté le G5 Sahel ont déjà formé une autre organisation - l’Alliance des États du Sahel (AES) - le 16 septembre dernier. Selon les médias, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont trouvé un accord pour créer des instruments financiers communs tout en aspirant à parvenir à la souveraineté et à la sécurité monétaire.

