«Les États-Unis comme Israël n'ont jamais respecté le droit international» Les États-Unis et leur allié britannique ont lancé une offensive aérienne sur le Yémen, condamnée par de nombreux pays dont la Russie. Pour Sputnik Afrique, un conseiller en stratégie internationale réagit à cette attaque.

"C'est très grave parce que ça élargit le conflit qui est parti de la Palestine. Ce qui plane derrière tout ça, c'est la puissance de l'Iran. On sait très bien que la grande puissance militaire dans la région, c'est l'Iran, et l'Iran est à fond derrière les Houthis depuis très longtemps. Et donc, pour le moment, les déclarations iraniennes ont été très lacunaires, dénonçant simplement cette attaque contre le Yémen, mais n'allant pas au-delà. Mais il est évident que l'Iran va peser de tout son poids dans cet équilibre militaire. Il y a un risque que l'Iran se manifeste, peut-être pas directement au Yémen, mais ailleurs", déclare Alain Corvez, conseiller en stratégie internationale indépendant et ex-colonel français."Le problème mondial est que les États-Unis ne savent pas comment sortir du guêpier dans lequel ils sont sur le fait, qu'ils ne sont plus la puissance dominante du monde et que leur monnaie n'est plus la monnaie unique du monde. Donc ils cherchent des stratagèmes pour essayer de sauver la face", ajoute M.Corvez.Retrouvez également dans ce podcast:- Adu Yao Nikez, professeur associé à l’Université Russe de l’amitié des peuples Patrice Lumumba, sur les perspectives de la plainte contre Israël lancée par Pretoria à la Cour internationale de justice.- Yamb Ntimba, économiste, analyste, écrivain et philosophe camerounais, sur les perspectives offertes par l’élargissement des BRICS.- Willy Kak, journaliste sportif camerounais, sur les préparatifs de la CAN 2023 et l’importance de cette compétition pour le continent africain.Notre revue d’actualité abordera les sujets suivants:- Les pays de l’AES vont créer une commission pour booster leur coopération économique, politique et culturelle.- Washington a recommencé à acheter du pétrole russe malgré l’embargo.- La production d’une nouvelle arme indétectable par les radars va démarrer prochainement en Russie.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

