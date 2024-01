https://fr.sputniknews.africa/20240111/des-palestiniens-ont-manifeste-a-ramallah-pour-remercier-lafrique-du-sud---images-1064567542.html

Des Palestiniens ont manifesté à Ramallah pour "remercier" l'Afrique du Sud - images

Plusieurs dizaines de Palestiniens se sont rassemblés le 10 janvier dans le centre administratif de l’Autorité palestinienne afin de "remercier" l'Afrique du... 11.01.2024, Sputnik Afrique

Les manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens et sud-africains, et des pancartes "Merci l'Afrique du Sud" et "Stop au génocide"."Nous sentons que l'Afrique du Sud entend notre coeur, entend notre douleur", a dit à la foule le maire de Ramallah, Issa Kassis, devant une statue de 6 mètres de Nelson Mandela offerte en 2016 par la municipalité de Johannesbourg.Israël et l'Afrique du Sud s'affrontent jeudi devant la plus haute juridiction de l'Onu, après que Pretoria a accusé Israël d'"actes génocidaires" à Gaza, accusations qualifiées par les Israéliens de "diffamation sanglante".

