Un responsable yéménite condamne la politique à double face des États-Unis et de leurs alliés

Ils exigent que les Houthis cessent d'attaquer les navires israéliens mais il n'est pas question d'arrêter le génocide et de lever le blocus de la bande de... 12.01.2024, Sputnik Afrique

La récente résolution du Conseil de sécurité de l'Onu condamnant ces attaques n'a pas été pour lui une surprise. Peut-on parler de l'humanisme et des droits de l'homme quand on voit tout ce qui se passe à Gaza, s'interroge le responsable Houthi. "Le Conseil de sécurité et ceux qui se tiennent derrière lui appliquent une politique de deux poids, deux mesures, désinforment systématiquement l'opinion publique mondiale.""Des projets coloniaux"La mauvaise foi et le mensonge servent, selon lui, à mettre en oeuvre des projets coloniaux et à comploter contre les peuples et les pays qui se sont opposés aux États-Unis, à Israël et aux pays de l'Occident.Par ailleurs, le Yémen est, selon lui, attaché au droit international et ne crée aucune menace pour la navigation.

