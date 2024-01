https://fr.sputniknews.africa/20240111/une-nouvelle-arme-russe-serait-presque-invisible-pour-les-radars-1064577548.html

Une nouvelle arme russe serait presque invisible pour les radars

Une nouvelle arme russe serait presque invisible pour les radars

La holding d'État russe Rostec a annoncé que la production en série de la nouvelle bombe planante Drel commencerait en 2024. Destinée à détruire des cibles... 11.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-11T18:24+0100

2024-01-11T18:24+0100

2024-01-11T18:24+0100

russie

rostec

bombe à sous-munitions

radar

production d'armes

ministère russe de la défense

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/0b/1064577339_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_f2ac17e66eccd6fe15317503afb5dddc.jpg

Baptisée Drel ("perceuse" en russe), une nouvelle bombe planante sera produite en série au cours de 2024, a annoncé le géant de l’industrie militaire russe Rostec. Pratiquement invisible pour les radars, l’engin pourra détruire: La bombe pourra voler de façon indépendante sur une certaine distance avant de s'ouvrir au-dessus de la cible et libérer ses sous-munitions au moment voulu. Si ses éléments destructeurs ne se sont pas activés pour détruire la cible, ils s’autodétruiront au bout d’un certain temps et ne présenteront plus de danger pour la population après la fin des hostilités, a précisé le concepteur.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, rostec, bombe à sous-munitions, radar, production d'armes, ministère russe de la défense