La Russie a testé avec succès un nouveau système anti-drone

La Russie a achevé les essais d’un nouveau système anti-drone avancé, a annoncé le 27 décembre dans un communiqué le géant russe de l’industrie militaire... 29.12.2023, Sputnik Afrique

Le modèle Serp-VS5D est une des dernières versions du système anti-drone Serp développé par l'institut de recherche Vektor du holding Roselectronika, lui-même faisant partie du groupe Rostec.Comment fonctionne le SerpUne fois déployé, le module de détection du Serp surveille en permanence la zone de couverture et repère des échanges de signaux entre les drones et leurs opérateurs. En cas de détection, une commande est envoyée pour activer le brouillage dans la bande de fréquence en question.Grâce à cela, l’opérateur du drone ne peut pas contrôler l’appareil. De plus, le drone ne peut pas progresser vers sa cible, car il ne reçoit pas d’informations sur sa position. Le Serp coupe également les drones des systèmes de navigation par satellite tels que le GPS, empêchant ainsi ces drones de voler de manière autonome.Ses performancesLe Serp-VS5D peut repérer des drones à une distance allant jusqu'à cinq kilomètres "par visibilité claire", indique le document.Alors que les systèmes anti-drones Serp surveillent l'espace aérien autour d'eux à 360 degrés, ils peuvent passer à un régime de surveillance à 90 degrés dans un secteur pour permettre aux drones amis d'opérer dans cette zone.Selon les données fournies par Rostec, les systèmes Serp-VS5 peuvent brouiller les signaux dans une plage de 900 MHz à 1,5 GHz. Le groupe indique également que le système peut brouiller les signaux GPS, GLONASS et BeiDou.Le complexe permet de brouiller plusieurs canaux simultanément, ce qui garantit la protection des installations contre les attaques de plusieurs drones, y compris ceux qui approchent de directions différentes.

