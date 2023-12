https://fr.sputniknews.africa/20231221/la-russie-teste-un-nouveau-drone-de-reconnaissance-et-de-combat-1064235937.html

La Russie teste un nouveau drone de reconnaissance et de combat

Le Granat est avant tout conçu pour mener une reconnaissance sur des terrains complexes et dans des zones urbaines où la mission à pied peut s'avérer compliquée ou risquée.Le système se compose d'un drone de surveillance, d'une station de contrôle au sol et d'un drone relais, qui sert à transmettre le signal entre le drone de renseignement et l’opérateur.L'ajout d’un drone relais pourrait sembler inutile à première vue. Mais en fait, il permet d'augmenter considérablement la portée opérationnelle du drone de surveillance, ce dernier devenant moins dépendant de la portée du signal de la station de contrôle. Qui plus est, une telle solution assure une sécurité accrue à l’opérateur au sol pilotant le drone.En outre, le drone relais peut être utilisé pour communiquer des informations aux drones kamikazes pouvant alors détruire les cibles grâce aux données collectées par le drone de surveillance.Le Granat est équipé d’un système de frappes qui peut utiliser plusieurs types de munitions flottantes munies de charges utiles à fragmentation, hautement explosives ou antichars.Selon les détails fournit par Astron aux médias russes, le Granat est conçu pour accroître la précision des données de reconnaissance, le repérage et l’identification des cibles. Il peut ensuite guider les drones de combat vers les installations détectées.Quels sont les autres drones fabriqués par Astron?Le bureau d'études a déjà présenté un autre drone de frappes qui fonctionne comme un bombardier sans pilote. Il est capable de lancer une roquette antichar PG-7VL sur la cible visée.Contrairement au Granat, ce drone bombardier est déjà entré en production et est actuellement utilisé par les troupes russes dans la zone de l’opération militaire spéciale.Au début de l'année, Astron a également lancé la production en série du Blokpost-4T, un système de drone de reconnaissance à longue portée doté d'un équipement d'imagerie thermique au sol et sur drone qui permet de détecter les soldats et le matériel ennemi.

