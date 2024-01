https://fr.sputniknews.africa/20240109/kiev-pourrait-perdre-laide-occidentale-pour-cette-raison-1064542763.html

Kiev pourrait perdre l'aide occidentale pour cette raison

Si l'armée de Kiev poursuit ses attaques contre les civils russes pareilles à la frappe du 30 décembre contre la ville Belgorod, l'Ukraine risque de perdre... 09.01.2024, Sputnik Afrique

L'Occident pourrait réduire son aide accordée à l'Ukraine si cette dernière s'obstine à attaquer les civils sur le territoire russe, a déclaré la journaliste Magali Barthès sur la chaîne de télévision française LCI.Selon elle, "l'Ukraine est censée se battre d'une façon différente".Ces propos interviennent alors que l'Ukraine a multiplié ses frappes contre les villes russes situées à proximité de la frontière, y compris celle de Belgorod.Le 8 janvier, dix cibles aériennes ont été abattues en Russie. À la suite des bombardements, trois personnes ont été blessées, leur état est estimé comme grave, selon le gouverneur.Attaque contre BelgorodLe 30 décembre, l'armée ukrainienne a pilonné la ville de Belgorod avec des missiles dotés de sous-munitions et des lance-roquettes multiples tchèques Vampire. Selon un récent bilan, 25 personnes dont cinq enfants ont été tuées et plus d'une centaine d'autres blessées. La défense aérienne russe a intercepté la plupart des projectiles, mais certaines sous-munitions ont touché la ville. Selon le ministère russe de la Défense, Kiev a organisé ce bombardement pour détourner l'attention de ses défaites militaires et provoquer l'armée russe à organiser des opérations similaires. Pendant les premiers jours de l'année 2024, Belgorod a de nouveau été la cible de tirs de missiles Olkha et Totchka-U. Une personne est décédée et 12 autres ont été blessées. Le bombardement le plus massif de la région de Belgorod a eu lieu le 6 janvier: les troupes ukrainiennes ont tiré 129 projectiles. Le Président russe a qualifié l'attaque de Belgorod d'acte terroriste, soulignant que ces actions ne resteraient pas impunies.

