“Crime de guerre extrême”, Scott Ritter sur l’attaque ukrainienne contre Belgorod

“Le moment choisi [pour la frappe, ndlr], la veille du Nouvel An – l'une des fêtes les plus célébrées en Russie – je pense, est conçu pour porter à la fois un coup psychologique au peuple russe et, en portant un tel coup, pour générer une sorte de réaction du gouvernement russe qui permettrait à l’Ukraine de justifier ou de réitérer auprès de ses alliés occidentaux la nécessité d’un soutien financier et militaire continu”, a déclaré l’ancien militaire américain et inspecteur de l’Onu sur le désarmement.