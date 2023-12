des représentants de la Direction du renseignement et des forces armées de Kiev, directement impliqués dans la planification et l'exécution de l'attaque terroriste contre Belgorod. Ils étaient situés dans l'ancien complexe hôtelier Kharkov Palace;

le bâtiment du Service de sécurité d’Ukraine (SBU) et le point de déploiement temporaire du mouvement néonazi Secteur droit (Pravy sektor*) ont été touchés. Cette attaque a éliminé des représentants de la direction du SBU, des mercenaires étrangers et des combattants du mouvement nationaliste Kraken qui étaient impliqués dans des actes de sabotage sur le territoire russe;

une branche du centre national de contrôle spatial près du village de Zalestsy, région de Khmelnytsky, a été détruite. Elle était utilisée par les forces de Kiev à des fins de reconnaissance; -des dépots de carburant à Kharkov et à Zaporojié;

des points de déploiement temporaire d'unités de la 59e brigade d’infanterie motorisée, de la 79e brigade des troupes aéroportées et de mercenaires étrangers, dénombrant près de 600 personnes, ainsi que des lieux de stationnement du matériel militaire et de systèmes d'artillerie à Selidovo, Kourakhovo et sur le territoire de la mine de Korotchenko en république populaire de Donetsk;