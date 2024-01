https://fr.sputniknews.africa/20240101/poutine-qualifie-le-bombardement-de-belgorod-dacte-terroriste-1064411930.html

Poutine qualifie le bombardement de Belgorod d'acte terroriste

Poutine qualifie le bombardement de Belgorod d'acte terroriste

L'Occident se sert des Ukrainiens pour atteindre son principal objectif, celui d'une défaite stratégique de la Russie, a déclaré Vladimir Poutine.

2024-01-01T13:38+0100

2024-01-01T13:38+0100

2024-01-01T15:34+0100

Ce qui vient de se passer à Belgorod est une attaque ciblée contre la population civile, a déclaré Vladimir Poutine lors d'une conversation avec des militaires à l'hôpital Vichnevsky. Selon lui, la Russie peut répondre à l'Ukraine de la même manière qu'elle [Ukraine] a frappé Belgorod mas elle ne le fera jamais, les cibles des armes russes n'étant que des sites et infrastructures militaires.Situation sur le front Les élites occidentales tentent d’atteindre leurs objectifs "par les mains des Ukrainiens", a poursuivi Poutine. Leur principal objectif est la destruction de la Russie. L'Ukraine n'est pas ennemie de la Russie; les ennemis sont ceux qui veulent sa défaite stratégique, a-t-il martelé. Le Président russe a noté que la situation sur le champ de bataille est en train de changer et amène à un "essoufflement" de l’ennemi. À l'Occident, le discours change également, sur fond d’épuisements des munitions. Ils cherchent comment mettre fin au conflit, a noté M.Poutine. L'initiative stratégique dans la zone de l’opération spéciale est entre les mains des militaires russes, a poursuivi le Président. Les capacités des forces armées russes augmentent constamment et de manière exponentielle, selon lui. Économie Contrairement à l'Ukraine, la Russie a non seulement pu préserver son économie, mais accroître le PIB de 3,5 % cette année, a poursuivi le chef d’État. L'économie russe fonctionne de manière stable, malgré une inflation qui est sous le contrôle des autorités.

