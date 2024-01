Denis Pouchiline a mis en garde contre les illusions sur une éventuelle interruption de l'aide occidentale à Kiev affirmant que l’Occident collectif ne se préoccupe pas du sort des Ukrainiens. Selon lui, l’Ukraine a perdu sa subjectivité et est devenue simplement un objet.

La prolongation du conflit dans le Donbass entre dans le cadre des intérêts des États-Unis et de leurs alliés qui le laisseront traîner le plus longtemps... 09.01.2024, Sputnik Afrique

L’Occident fera tout son possible pour prolonger le conflit en Ukraine, selon le chef de la RPD

L’Occident fera tout son possible pour prolonger le conflit en Ukraine, selon le chef de la RPD

L’Occident fera tout son possible pour prolonger le conflit en Ukraine, selon le chef de la RPD

La prolongation du conflit dans le Donbass entre dans le cadre des intérêts des États-Unis et de leurs alliés qui le laisseront traîner le plus longtemps possible, a avancé à Sputnik le chef de la république populaire de Donetsk.