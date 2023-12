https://fr.sputniknews.africa/20231219/sans-assistance-occidentale-lombre-de-la-defaite-plane-sur-kiev---1064206199.html

Sans assistance occidentale, l’ombre de la défaite plane sur Kiev

Sans assistance occidentale, l’ombre de la défaite plane sur Kiev

Aujourd’hui, plus de 110 milliards de dollars d’aide sont "embourbés dans des conflits politiques à Washington et Bruxelles", constate Bloomberg. 19.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-19T16:00+0100

2023-12-19T16:00+0100

2023-12-19T16:00+0100

donbass. opération russe

russie

otan

ukraine

conflit

occident

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/13/1064206027_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_aff8ded4327ecb20a343af1874fe4fa9.jpg

Des alliés européens ont déjà commencé à réfléchir à l’impact d’un échec de l’Otan sur le front ukrainien, note ainsi l'agence. Dans ce contexte, le rôle de Washington comme gendarme du monde est également remis en cause, le revers ukrainien venant s’ajouter au retrait d’Afghanistan en 2021.Avertissements du KremlinMoscou a toujours mis en garde contre la poursuite des livraisons d'armes à Kiev, affirmant que cela conduirait à une nouvelle escalade du conflit.Pour sa part, le chef de la diplomatie russe a fait remarquer à plusieurs reprises que toute cargaison contenant des armes destinées à l'Ukraine serait une cible légitime pour la Russie. Le 19 décembre, le ministre russe de la Défense a noté que l'armée russe était aujourd’hui la mieux préparée et apte au combat dans le monde. Malgré les sanctions, la Russie produit plus d'armes de pointe que les pays de l'Otan.

russie

ukraine

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, otan, ukraine, conflit, occident