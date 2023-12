https://fr.sputniknews.africa/20231217/le-projet-ukraine-est-voue-a-lechec-le-regime-de-kiev-a-deja-perdu--un-ancien-analyste-us-1064171375.html

Le projet "Ukraine" est voué à l’échec, le régime de Kiev "a déjà perdu" : un ancien analyste US

Le projet "Ukraine" est voué à l’échec, le régime de Kiev "a déjà perdu" : un ancien analyste US

En Occident, de plus en plus de gens semblent avoir assez entendu parler de l’Ukraine, a avancé à Sputnik un ex-analyste au secrétariat américain à la Défense... 17.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-17T17:40+0100

2023-12-17T17:40+0100

2023-12-17T17:40+0100

international

russie

ukraine

conflit ukrainien

états-unis

congrès des états-unis

épuisement

union européenne (ue)

occident

sanctions antirusses

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103589/48/1035894849_0:349:2201:1587_1920x0_80_0_0_ae3914bfdfab065931c709b591ae7e35.jpg

La "lassitude de l’Ukraine" gagne du terrain aux États-Unis et en Europe au regard du désastre de la contre-offensive de Kiev malgré l’aide occidentale, a affirmé à Sputnik Michael Maloof, ancien analyste au secrétariat à la Défense des États-Unis. Selon lui, le projet "Ukraine" est désormais voué à l’échec. Pour Washington, soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra est un "discours stupide" parce que les fonds destinés à l’aide militaire pourraient "s’épuiser d’ici la fin de l’année", a affirmé l’ancien analyste. Les Européens subissent un effet boomerang des sanctions anti-russes; ils devraient “remettre leurs industries sur pied et rétablir leur qualité de vie. Cela va prendre au moins une génération de toute façon”, a-t-il calculé. Dans sa frénésie de continuer le conflit par procuration de l’Otan contre la Russie, l’Occident a épuisé ses stocks d’armes et de munitions, estime Michael Maloof. Dans le même temps, les forces russes sont passées à l'offensive dans la zone de l’opération spéciale et avancent sur l’ensemble de la ligne de front, a souligné Vladimir Poutine lors de sa conférence de presse annuelle du 4 décembre. M.Maloof a aussi rappelé l’avertissement de Moscou qui considèrera comme une cible légitime tout atelier de fabrication d’armes établi sur le sol ukrainien.

russie

ukraine

états-unis

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, ukraine, conflit ukrainien, états-unis, congrès des états-unis, épuisement, union européenne (ue), occident, sanctions antirusses, otan