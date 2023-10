Progrès de l'opération russe: Poutine donne des détails

"Ce qu’il se passe actuellement sur toute la ligne de contact s'appelle 'défense active'. Et nos troupes améliorent leurs positions pratiquement dans tout cet espace. Sur un espace assez vaste. Cela concerne tant l’axe de Koupiansk, que ceux de Zaporojié et d’Avdeïevka, si l’on parle en général […]. Nous ne le cachons pas. Je voudrais remercier les forces armées, le commandement, mais avant tout les soldats qui sont en première ligne, pour leur courage et leur héroïsme", a-t-il indiqué.