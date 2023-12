https://fr.sputniknews.africa/20231214/ce-quil-faut-retenir-de-la-conference-annuelle-de-poutine-1064118156.html

Ce qu’il faut retenir de la conférence annuelle de Poutine

Bilan économique russe positif, éventuelle reprise avec l'Occident, situation catastrophique à Gaza, objectifs et conditions de paix en Ukraine

Vladimir Poutine a tenu ce 14 décembre une conférence de presse télévisée, séance marathon de questions-réponses de quatre heures avec des journalistes et des citoyens. Au total, le chef de l'Etat a répondu à 67 questions. Sputnik Afrique récapitule les sujets clés abordés lors de l’événement.L’économie russe se porte bienLes objectifs de l’opération militaire en Ukraine"La paix régnera lorsque nous aurons atteint nos objectifs", qui "ne changent pas", a indiqué le chef du Kremlin.Le Président russe a qualifié le conflit avec l’Ukraine de "guerre civile entre frères". "La volonté effrénée de l’Otan de se rapprocher de nos frontières a conduit aux tragédies que nous vivons actuellement", selon lui.Les États-Unis mènent une "politique impériale", l’UE n’est pas autonomeLa normalisation des relations avec l'UE et l’Occident en général ne dépend pas seulement de la Russie. Ce n’est pas Moscou qui a gâché les relations avec l’Occident, a-t-il rappelé.Situation à GazaLe sport est tombé sous l’influence des élites politiques occidentalesLe Président russe a qualifié les actions des fonctionnaires internationaux olympiques envers la Russie de déformation des idées de Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques. Récemment, le Comité international olympique (CIO) a décidé d'imposer aux sportifs russes et biélorusses de participer sous bannière neutre aux JO 2024 de Paris.Relations russo-chinoisesEn outre, Vladimir Poutine a souligné le niveau sans précédent de la coopération entre la Russie et la Chine. Ainsi, le volume d’échanges commerciaux a dépassé les 200 milliards de dollars en 2023.Hausse de l’islamophobieLe maître de Kremlin a dénoncé les manifestations de l’islamophobie dans le monde, qui, selon lui, relève du nationalisme et résulte de la politique de certaines élites politiques.Sabotage des Nord StreamLes Américains seraient derrière le sabotage des gazoducs Nord Stream en septembre 2022, a-t-il dit.Questions insolitesLe rendez-vous télévisuel ne s'est pas déroulé sans questions insolites. Ainsi, Poutine a été interpellé par son propre sosie qui demandait s'il était vrai que le Président avait beaucoup de doubles.De plus, une demoiselle a posé la question si l’intelligence artificielle pouvait remplacer les parents et les grands-parents. "Personne ne peut remplacer la grand-mère", lui a assuré le Président russe.Enfin, la présentatrice lui a demandé qui voulait-il être quand il était enfant. Un pilote, a répondu Poutine.

