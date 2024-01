https://fr.sputniknews.africa/20240109/epidemie-de-cholera-le-president-zambien-ecourte-ses-vacances-1064537469.html

Épidémie de choléra: le Président zambien écourte ses vacances

Le Président zambien a écourté ses vacances en raison de la crise causée par l'épidémie de choléra dans ce pays d'Afrique australe et notamment à Lusaka. 09.01.2024, Sputnik Afrique

Le Président zambien Hakainde Hichilema, qui était en vacances dans le sud du pays, a annoncé son retour à Lusaka en vue de diriger la lutte contre l'épidémie de choléra qui ravage en ce moment la Zambie et sa capitale.La police a par ailleurs exhorté le public à s'abstenir d'organiser ou de participer à des processions publiques en raison de l'aggravation de la crise.Rae Hamoonga, porte-parole de la police, a déclaré que les processions publiques présentaient un risque important de propagation de la maladie, d'où la nécessité d'une prudence maximale.La Zambie est en proie à une épidémie de choléra depuis octobre 2023. Lusaka est le secteur le plus durement touché. Le pays a jusqu'à présent enregistré plus de 5.000 cas et plus de 200 décès dans 31 districts dans sept des dix provinces du pays.En novembre, le Président Hichilema avait annoncé que son pays s’était engagé auprès des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC-Afrique) à mettre en place une unité de production de vaccins anticholériques.

