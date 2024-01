https://fr.sputniknews.africa/20240108/le-mozambique-entame-la-vaccination-contre-le-cholera--1064524767.html

Le Mozambique entame la vaccination contre le choléra

Le Mozambique entame la vaccination de 2,2 millions d’habitants contre le choléra. Près de 9.000 cas de choléra ont récemment été recensés dans le pays. 08.01.2024, Sputnik Afrique

Les vaccins seront administrés aux habitants des 9 régions les plus touchées par cette maladie infectieuse au centre et dans le nord du pays, rapporte Lusa.Du 1er octobre 2023 au 2 janvier 2024, 8.266 cas de choléra ont été recensés et 20 personnes en sont décédées au Mozambique. De récentes épidémies de cette maladie ont également été signalées dans les pays voisins, notamment la Zambie et le Zimbabwe.Le choléra est une infection intestinale aiguë due à une bactérie Vibrio choleræ. Elle se transmet par voie directe fécale-orale ou par l’ingestion d’eau et d’aliments contaminés. La maladie se caractérise par des diarrhées menant à une déshydratation.

