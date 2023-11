https://fr.sputniknews.africa/20231130/ce-pays-africain-pourrait-accueillir-une-premiere-usine-de-vaccins-anti-cholera-du-continent-1063876084.html

Ce pays africain pourrait accueillir une première usine de vaccins anti-choléra du continent

Ce pays africain pourrait accueillir une première usine de vaccins anti-choléra du continent

La Zambie est prête à accueillir la production de vaccins contre le choléra, a annoncé le Président du pays, cité par plusieurs médias locaux. 30.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-30T17:52+0100

2023-11-30T17:52+0100

2023-11-30T17:52+0100

zambie

afrique subsaharienne

choléra

vaccin

hakainde hichilema

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/17/1060104642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfa9ca058ff27b1138a441933eab5cbd.jpg

Le gouvernement zambien s’est engagé auprès des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC-Afrique) à mettre en place une unité de production de vaccins anticholériques, a annoncé Hakainde Hichilema, Président du pays, lors d’une conférence sur la santé publique en Afrique.Le chef d’État a rappelé que le choléra sévit en Zambie depuis 1977 et que la capitale Lusaka fait partie des principaux foyers de l’épidémie.Une voie vers une autonomieD’autres participants à la réunion ont souligné l'importance de produire localement les vaccins et les médicaments, pour améliorer les soins de santé et assurer l’indépendance sanitaire du continent."La dépendance excessive à l'égard des importations de produits de santé essentiels est […] très préoccupante. Moins de 1% des vaccins, 5% des diagnostics et 30% des produits thérapeutiques utilisés en Afrique sont actuellement fabriqués en Afrique. Ce déséquilibre souligne la nécessité urgente de renforcer nos capacités de production médicale afin d'accroître notre autonomie et de réduire notre vulnérabilité aux ruptures d'approvisionnement", a insisté dans son intervention Jean Kaseya, directeur général du CDC-Afrique.Il a donc appelé à lancer un programme ambitieux visant à produire au moins 60% de vaccins et de médicaments utilisés en Afrique sur le continent.

zambie

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

zambie, afrique subsaharienne, choléra, vaccin, hakainde hichilema