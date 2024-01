https://fr.sputniknews.africa/20240109/des-engrais-russes-pour-le-zimbabwe-sont-arrives-au-mozambique-1064533171.html

Des engrais russes pour le Zimbabwe sont arrivés au Mozambique

Des engrais russes pour le Zimbabwe sont arrivés au Mozambique

Une cargaison d'engrais russes gratuits destinés au Zimbabwe a été livrée ce 9 janvier au port de Beira au Mozambique, selon l'administration portuaire. 09.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-09T12:23+0100

2024-01-09T12:23+0100

2024-01-09T12:23+0100

international

russie

zimbabwe

mozambique

engrais

cargaison

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/1a/1056307739_0:337:2972:2009_1920x0_80_0_0_6be4dda562a98ea8a8ae85a15e0410da.jpg

Un lot humanitaire de 23.000 tonnes d'engrais destinés au Zimbabwe a atteint le continent africain. Le navire transportant les fertilisants russes, est arrivé ce 9 janvier au port de Beira au Mozambique, a annoncé une source dans l’administration portuaire. Les engrais minéraux ont été chargés sur le navire dans les ports de Riga, en Lettonie, et de Gand, en Belgique. Ils seront transportés vers le Zimbabwe par voie terrestre. Il s’agit du quatrième lot de fertilisants fourni par le groupe Uralchem aux pays africains. Plus de 100.000 tonnes ont déjà été envoyées gratuitement à l'Afrique, notamment vers le Malawi et le Kenya. Au total, Uralchem prévoit de faire don d'environ 300.000 tonnes d'engrais minéraux aux pays en développement.

russie

zimbabwe

mozambique

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, zimbabwe, mozambique, engrais, cargaison, afrique subsaharienne