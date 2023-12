https://fr.sputniknews.africa/20231211/un-lot-humanitaire-de-23000-tonnes-dengrais-russes-pour-le-zimbabwe-est-parti-deurope-1064065864.html

Un lot humanitaire de 23.000 tonnes d'engrais russes pour le Zimbabwe est parti d'Europe

Un lot humanitaire de 23.000 tonnes d'engrais russes pour le Zimbabwe est parti d'Europe

Une cargaison humanitaire de plus de 23.000 tonnes d'engrais pour le Zimbabwe a été chargée sur un navire et a commencé son voyage vers le port de Beira au... 11.12.2023, Sputnik Afrique

Le lot destiné au Zimbabwe est le quatrième. Plus de 100.000 tonnes d'engrais ont déjà été envoyées gratuitement à l'Afrique, notamment vers le Malawi et le Kenya.Le groupe Uralchem s'engage à faire don d'environ 300.000 tonnes d'engrais minéraux aux pays en développement pour atténuer la crise alimentaire mondiale sans précédent et prévenir les pertes de récoltes dans les pays confrontés au risque de famine.L'actuelle expédition est à nouveau facilitée par le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM), qui a affrété un navire pour transporter l'envoi dans le cadre des efforts menés par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), précise un communiqué d'Uralchem.

