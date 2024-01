"Plus besoin de la Suisse": ces deux pays ont complètement abandonné SWIFT

https://fr.sputniknews.africa/20240108/plus-besoin-de-la-suisse-ces-deux-pays-ont-completement-abandonne-swift-1064526643.html

Les banques centrales de l’Iran et de la Russie ont finalisé l’intégration réciproque de leurs systèmes de messagerie financière pour pouvoir désormais effectuer des transactions directes, a déclaré Mohsen Karimi, vice-gouverneur de la Banque centrale d’Iran pour les affaires internationales. Accord sur des échanges en monnaies nationales Le chef de la Banque centrale d'Iran, Mohammad Farzin, avait déclaré fin décembre qu'un accord monétaire entre l'Iran et la Russie, qui permettrait des échanges en roubles et en rials, serait signé au premier trimestre 2024. Quelques jours avant le Nouvel an, il avait effectué une visite de deux jours à Moscou, pour rencontrer la dirigeante de la Banque de Russie, Elvira Nabioullina. Les deux pays s’étaient mis d’accord sur l’octroi d’un crédit de 6,5 milliards de roubles (71,5 millions de dollars) visant à permettre à l'Iran d'importer les marchandises de Russie. Selon les médias, lors de la visite de M.Farzin à Moscou, la banque iranienne Sepah avait ouvert une lettre de crédit étrangère, la première depuis la mise en place de l’embargo américain à l’encontre de la République islamique, pour importer de marchandises en provenance de Russie.

