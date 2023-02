https://fr.sputniknews.africa/20230212/moscou-et-teheran-se-passent-de-swift-et-commercent-en-roubles-et-en-rials-1057899361.html

Moscou et Téhéran se passent de SWIFT et commercent en roubles et en rials

Les Russes et les Iraniens ont l’intention d’augmenter la part de leurs monnaies nationales dans les règlements mutuels, selon le vice-ministre russe des... 12.02.2023, Sputnik Afrique

La Russie et l’Iran développent leur coopération interbancaire et se proposent de booster les transactions en monnaies nationales.Il a noté que l'interaction avec l'Iran au niveau des banques centrales et des établissements de crédit s'est également étendue.Communications interbancaires remplaçant SWIFTSelon lui, cette décision permettra de réaliser des transactions transfrontalières sans utiliser le système de messagerie financière occidental SWIFT.La coopération entre la Russie et l'Iran, qui font face aux sanctions occidentales s'est accélérée l'année dernière.Leurs échanges commerciaux ont augmenté de 15% en 2022 pour atteindre 4,6 milliards de dollars, selon les données officielles.

