"Ils se suicident": des soldats ukrainiens refusent d’aller au combat, selon des témoins

"Ils se suicident": des soldats ukrainiens refusent d’aller au combat, selon des témoins

De nombreux soldats ukrainiens refusent de retourner au front près du village de Krynki sur la rive gauche du Dniepr, où ils font face à une suprématie... 08.01.2024, Sputnik Afrique

Des militaires ukrainiens, autant des soldats que des officiers, refusent de revenir sur les positions de combat près du village de Krynki, sur la rive gauche du Dniepr, ne comprenant pas pourquoi ils doivent continuer à tenir ce secteur, ont fait part au portail Strana.ua plusieurs officiers ukrainiens sous couvert d'anonymat. Le rationnel dans cette mission “est un mystère” non seulement pour les soldats, mais aussi pour les officiers, parmi lesquels on trouve également certains qui, pour diverses raisons, ne vont pas à l’avant. Les témoins reconnaissent que pour l'heure, il n'y a nulle part où se cacher à Krynki. Il y a un grand nombre de drones russes dans le ciel et tout l'espace est contrôlé. Dès que des soldats ukrainiens apparaissent, les forces russes les couvrent de feu d'artillerie, déplorent-ils.

