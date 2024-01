https://fr.sputniknews.africa/20240106/la-formation-des-militaires-ukrainiens-est-assuree-par-plus-de-30-pays-1064486402.html

La formation des militaires ukrainiens est assurée par plus de 30 pays

La formation des militaires ukrainiens est assurée par plus de 30 pays

Plus précisément, une coalition de 34 pays participe à cette formation effectuée à l'étranger, a annoncé un chef de département de l'état-major général de... 06.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-06T08:41+0100

2024-01-06T08:41+0100

2024-01-06T08:41+0100

donbass. opération russe

ukraine

conflit ukrainien

formation

défense

armée

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103292/69/1032926938_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_32a34e9fa53abe88f0d00df1446a6652.jpg

Selon Alexeï Taran, il s'agit des pays suivants:La Hongrie, l'Autriche et la Croatie ne font pas partie de cette coalition mais leurs instructeurs participent aussi à la formation. Londres est le principal organisateur de la formation généralisée, selon le responsable.170 états-majors et unités et plus de 21.000 spécialistes ont été formés en deux ans en Pologne, en France, en République tchèque, en Slovaquie, en Italie, en Roumanie et en Macédoine du Nord, a-t-il précisé.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, conflit ukrainien, formation, défense, armée