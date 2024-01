https://fr.sputniknews.africa/20240102/des-soldats-ukrainiens-refusent-de-se-rendre-au-combat-1064424813.html

Des soldats ukrainiens refusent de se rendre au combat

Plusieurs militaires ukrainiens refusent d'effectuer des missions de combat, selon des enregistrements d'interceptions radio de soldats blessés dont dispose... 02.01.2024, Sputnik Afrique

"Bref, tout le monde a abandonné, même les chauffeurs ont refusé d'apporter de la nourriture aux gars et de faire des rotations", déclare un militaire ukrainien dans l’un des enregistrements à la disposition de Sputnik.Selon lui, le refus d'effectuer des missions de combat n'est pas un cas isolé, cinq unités à la fois l’ont fait. Un groupe qui était néanmoins parti en mission a subi de lourdes pertes, poursuit ce militaire dans l’enregistrement d’interception, et le groupe suivant a refusé.Un autre militaire déclare que le commandement ukrainien renvoie très rapidement les blessés légers à leurs positions, par conséquent ils risquent de ne pas recevoir les soins nécessaires. Des preuves du refus des militaires de participer aux hostilités se multiplient, et Kiev tente de contrer cette tendance.Ainsi, selon une vidéo publiée récemment par Sputnik, plusieurs soldats qui avaient quitté leurs positions après que les Russes avaient donné l'assaut ont été abattus par leurs propres coéquipiers.

