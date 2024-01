https://fr.sputniknews.africa/20240106/made-in-russia-la-tech-russe-a-la-conquete-du-marche-international-1064488159.html

Made in Russia: la tech russe à la conquête du marché international

Made in Russia: la tech russe à la conquête du marché international

Les sanctions occidentales n’ont pas pu freiner le développement du secteur russe de la tech. Non seulement les entreprises russes continuent de créer des... 06.01.2024, Sputnik Afrique

En effet, les parlementaires s’accordent à dire que les mesures restrictives ont eu un effet boomerang sur le développement des entreprises informatiques des pays hostiles à la Russie. Les entreprises russes, elles, "continueront à créer des produits de pointe" en Russie, ainsi que sous les marques et la juridiction d'autres pays, a souligné le député Andreï Svintsov.Prisés sur trois continentsLes technologies russes dans le domaine de l'information seront demandées "au Brésil, en Argentine et encore plus en Afrique", a poursuivi M.Svintsov. L’élu considère qu’elles pourront même intéresser l’Inde, qui vit actuellement une explosion de la tech.Selon les parlementaires, ces pays vont utiliser une large gamme de produits, parmi eux, la domotique intelligente, des logiciels pour les distributeurs de billets et les ordinateurs portables fabriqués en Russie.Fiables et efficacesLes solutions technologiques russes démontrent "un rythme élevé de croissance de la qualité et de l'efficacité des produits" et ce depuis des années, a noté le M.Cheïkine.

