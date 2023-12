https://fr.sputniknews.africa/20231202/top-10-des-pays-africains-avec-le-plus-important-financement-des-startups-1063908381.html

Top 10 des pays africains avec le plus important financement des startups

Quatre pays africains, à savoir le Nigeria, le Kenya, l’Afrique du Sud et l’Égypte, ont attiré les investissements les plus importants pour le domaine des... 02.12.2023, Sputnik Afrique

Le Nigeria a attiré plus d’un tiers, soit 4,2 milliards de dollars, de tous les financements africains, à savoir près de 300 transactions de 1 million de dollars. Il est suivi du Kenya, de l’Afrique du Sud et de l’Égypte qui ont chacun accumulé plus de 2 milliards d’investissements et environ 200 contrats de 1 million de dollars pendant les derniers 5 ans.Les premiers quatre États du classement forment ainsi le Big Four dans le top 10 technologique africain.

