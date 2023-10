https://fr.sputniknews.africa/20231020/ces-trois-pays-africains-ont-mis-au-monde-le-plus-de-start-ups-sur-le-continent-1062956200.html

Ces trois pays africains ont mis au monde le plus de start-ups sur le continent

Ces trois pays africains ont mis au monde le plus de start-ups sur le continent

Le top 25 mondial des pays investissant le plus dans les start-ups, comprend trois États africains: le Nigeria, l’Algérie et l’Égypte, indique la dernière version de la plateforme Startup Ranking.À la 17e position du classement international, c’est le Nigeria qui est en tête de la notation africaine des pays comptant le plus de start-ups, dont le nombre s’élève à 803.Avec une différence de trois points seulement, c’est l’Algérie qui talonne le Nigeria dans la liste aussi bien internationale qu’africaine, comptant 800 start-ups.À noter qu’à l’échelle mondiale, le Nigeria et l’Algérie, respectivement 17e et 18e, se retrouvent entre la Suisse, au 16e rang, avec 808 start-ups, et la Suède, à la 19ème place, avec 726 entreprises innovatrices.La troisième position en Afrique revient à l’Égypte qui dénombre 630 start-ups. La République arabe occupe la 23e position dans le classement mondial. Elle arrive tout de suite après la Chine, classée 22e, avec 650 start-ups, qui est à son tour juste derrière la Russie, présentant 653 entreprises actives dans le domaine des innovations.Dans ces premiers pays africains, les meilleures entreprises innovatrices sont en particulier le Naria BET, bookmaker sportif nigérian; la première plateforme QCM Médecine de E-formation pour les Algériens ou bien le site égyptien Fustany.com, portail de mode et de style de vie pour les femmes arabes, en arabe et en anglais.Au pied du podium sur le continent arrive l’Afrique du Sud, 31e dans la notation mondiale, ayant enregistré 490 start-ups pour octobre 2023. Elle est suivie du Kenya, cinquième en Afrique avec 334 start-ups, qui se place au 44e rang mondial.Le Ghana avec 135 start-ups, le Cameroun (99), l’Ouganda (94), l’Éthiopie (63), l’Angola (62) clôturent le top 10 africain, positionnés de la 31e à la 81e place du classement international.

