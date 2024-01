https://fr.sputniknews.africa/20240105/securite-informatique-la-russie-et-lafrique-contre-le-neocolonialisme-technologique-de-loccident-1064478374.html

Sécurité informatique: la Russie et l’Afrique contre le néocolonialisme technologique de l’Occident

L’Afrique se tourne vers les technologies russes dans le domaine de la sécurité informatique, a déclaré à Sputnik Artur Lyukmanov, directeur du département de... 05.01.2024, Sputnik Afrique

Le responsable a tenu à souligner que la coopération entre Moscou et l’Afrique est bâtie sur le respect de l’autonomie des parties.Pour sa part, Moscou considère l'Afrique comme une "région prometteuse et traditionnellement amie". Elle est une partenaire égal pour la Russie, contrairement à "certains États qui ont l'habitude de considérer le continent uniquement comme une base de ressources", conclut le diplomate.Sommet Russie-Afrique, un tournant décisifSelon lui, l’année 2023 s’est soldée par un succès dans l’interaction russo-africaine dans le domaine de la sécurité de l'information. Ces liens se sont notamment noués lors du deuxième sommet Russie-Afrique qui s’est tenu à Saint-Pétersbourg en juillet dernier, a précisé M.Lyukmanov. Le sujet de la sécurité de l’information a été au cœur des discussions.À l’issue de la réunion, les dirigeants ont adopté une déclaration finale sur la sécurité internationale de l'information.Il a noté que "l'essentiel est que cette déclaration a démontré la convergence des approches de la Russie et des pays du continent sur presque la totalité des questions liées à la sécurité informatique internationale".En ce sens, un certain nombre d'événements conjoints sont prévus dans les années à venir, a ajouté le responsable.

