L’Algérie prendra en charge 50% des frais de transport de ses citoyens supporters pour la CAN

L’Algérie prendra en charge 50% des frais de transport de ses citoyens supporters pour la CAN

Les fans des Verts qui assisteront aux matchs des Fennecs en Cote d’Ivoire bénéficieront d’une aide d’État pour payer leur déplacement. Ce geste est... 06.01.2024, Sputnik Afrique

La mesure concernera les 2.000 supporters qui vont programmer leur déplacement à travers la société Touring Voyage d’Algérie, précise le document. De son côté, M. Walid Sadi, président de la Fédération algérienne de football, a exprimé au chef d’État ses remerciements "pour cette louable initiative qui dénote de son soutien permanent et indéfectible à la sélection nationale et aux supporters". La Coupe d'Afrique des nations se déroule en Côté d'Ivoire du 13 janvier au 11 février. Au premier tour, les Verts affronteront l’Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie. Le premier match de la sélection aura lieu le 15 janvier face à Angola.

