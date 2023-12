https://fr.sputniknews.africa/20231215/can-2023-lancement-de-la-vente-des-billets-au-guichet-1064127125.html

CAN-2023: lancement de la vente des billets au guichet

La vente mondiale en ligne a été lancée le 9 novembre. Les billets sont toujours disponibles en ligne pour les supporters en dehors du continent ivoirien. 15.12.2023, Sputnik Afrique

football

coupe d'afrique des nations can

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé jeudi avoir lancé la vente au guichet des billets pour la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire (13 janvier-11 février), à 30 jours du coup d'envoi de la 34e édition.La vente de billets au guichet aura lieu dans 12 villes et villages de Côte d'Ivoire. Des points de vente de billets se trouvent à Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo, San Pedro, Grand Bassam, Cocody, Plateau, Bingerville, Songon, Anyama, Yopougon et Adjamé, ajoute la CAF.Les prix des billets varient de 5.000 FCFA (environ 8 USD) pour la catégorie 3, 10.000 FCFA (environ 16 USD) pour la catégorie 2 et 15.000 FCFA (environ 24 USD), explique la même source.Pour la première fois dans l’histoire de la compétition, la CAF a opté pour une billetterie hybride (numérique et physique). Le 11 novembre 2023, 15% de billets ont été mis en vente en ligne.Pour éviter la prolifération de l’achat de billets au marché noir, une seule personne a droit à acheter au plus 6 billets par match et 30 billets sur toute la compétition, a précisé le COCAN.La CAN-2023 se jouera pour la troisième fois en présence de 24 nations, après les éditions 2019 (Egypte) et 2021 (Cameroun).Les nations qualifiées ont été réparties sur six groupes de quatre équipes chacun. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifient pour les 8es de finale de cette 34e édition, qui se déroulera dans cinq villes ivoiriennes: Abidjan, Bouaké, Korhogo, Yamoussoukro et San Pedro.

